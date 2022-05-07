Ерохин о чемпионствах «Зенита»: «С каждым годом все сложнее, какие-то новые испытания»

отметил, что победы в РПЛ даются все сложнее.

Сегодня команда, ставшая чемпионом в прошлом туре , обыграла (1:0).

– Александр, поделитесь эмоциями. Сегодня большой день, празднуете чемпионство.

– Хорошо, что завершили этот сезон на домашней арене победой. Отпраздновали вместе с болельщиками, очень круто повзаимодействовали с «Виражом». Поэтому большое спасибо всем болельщикам за поддержку, команду еще раз с чемпионством. Думаю, что все очень рады и очень довольны.

– Чемпионства чем-то друг от друга отличаются?

– Конечно! Каждый год какие-то новые испытания, новые команды, которые включаются в борьбу. В этом году – «Динамо», было непросто. Можно сказать, что с каждым годом все сложнее становится.

– Как находить мотивацию на два последних матча?

– Так же, как и сегодня. Все бились, старались. Тем более матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом» будем выходить играть, потому что чемпион не имеет права опускать руки и в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен, – сказал хавбек.

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