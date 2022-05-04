Чеферин про ЛЧ: «Ожидал победу «Ман Сити», но «Ливерпуль» очень силен, а «Реал» похож на кота с 10 жизнями. Жду английский финал, впрочем»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о фаворитах .

«Я почему-то ожидал, что чемпионом станет , но сейчас чрезвычайно силен, а похож на кота с 10 жизнями.

У мадридцев вообще нет защиты, зато Бензема прибавляет с каждым сезоном, а Модрич в 36 показывает фантастический футбол. Также у них есть Винисиус, а остальные не особо выделяются. Но как-то «Реал» все время проскальзывает в следующий раунд. Впрочем, я ожидаю английский финал», – сказал Чеферин.