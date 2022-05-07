Губерниев о продаже «Челси»: «Абрамовичу достались богатства нашей страны за бесценок, как и остальным прекрасным миллиардерам. Мое сердце тут точно не растает»

высказался о продаже .

Новую группу владельцев лондонского клуба возглавят Тодд Боэли, «Клирлэйк Кэпитал», Марк Уолтер и Ханс-Йорг Висс.

«После залоговых аукционов в 90-х, когда некоторые люди получили богатства Советского Союза, не заставляйте меня жалеть Абрамовича!

По-человечески, конечно, его жалко. У него забрали его детище, ему сейчас нелегко. Но Роман Абрамович не тот человек, которого сейчас нужно жалеть и оплакивать. Он даже сейчас не под санкциями находится, достаточно свободно себя чувствует. Его не нужно называть бедным и жалеть.

Абрамовичу достались богатства нашей страны за бесценок, как и всем остальным прекрасным миллиардерам. Мое сердце тут точно не растает. Потерпите, Роман Аркадьевич, все будет хорошо!» – сказал комментатор «Матч ТВ».

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