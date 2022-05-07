Чеферин о Бензема: «Один из самых недооцененных игроков в истории. Он находит способ забить, даже когда кажется, что это невозможно»

Президент УЕФА назвал одним из самых недооцененных игроков.

– Казалось, что английский финал [ чемпионов] неизбежен, но всегда удается выйти туда.

– Нужно будет спросить у них, как это возможно. На мой взгляд, Бензема – один из самых недооцененных игроков в истории. Он потрясающий игрок. И у них есть , который чем старше становится, тем лучше играет. Это опытная команда. Можно сказать, что им немного повезло в некоторых матчах, но повезти может в одном матче, а не во всех.

– То, что вы сказали о Бензема, интересно, поскольку многие люди считают, что он не получил того признания, которого заслуживает.

– Сейчас он получает все больше и больше признания. Он всегда был в чьей-то тени. Удивительно, как этот футболист может забивать голы. Он находит способ, даже когда кажется, что забить невозможно. Он потрясающий игрок, – сказал .

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