Сенегал наказан матчем без зрителей и штрафом за нарушения на игре с Египтом. В ней Салаху светили лазером в лицо

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ФИФА наказала сенегальскую федерацию за нарушения в мартовском матче с Египтом.

Сенегальцы обыграли египтян на своем поле в стыковом матче ЧМ-2022 (1:1 по сумме двух игр, 3:1 по пенальти) и вышли в финальную часть турнира.

Сенегальские болельщики светили лазерами в лица игроков Египта во время послематчевой серии пенальти. В результате египтяне не реализовали три удара и потерпели поражение.

Египет попросил о переигровке матча с Сенегалом из-за поведения фанатов соперника.

ФИФА, рассмотрев еще ряд нарушений, помимо использования лазеров, ограничилась штрафом в размере 175 тысяч швейцарских франков и одним матчей без зрителей для сенегальской сборной.

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