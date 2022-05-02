Сенегал наказан матчем без зрителей и штрафом за нарушения на игре с Египтом. В ней Салаху светили лазером в лицо

ФИФА наказала сенегальскую федерацию за нарушения в мартовском матче с Египтом.
Сенегальцы обыграли египтян на своем поле в стыковом матче ЧМ-2022 (1:1 по сумме двух игр, 3:1 по пенальти) и вышли в финальную часть турнира.
Сенегальские болельщики светили лазерами в лица игроков Египта во время послематчевой серии пенальти. В результате египтяне не реализовали три удара и потерпели поражение.
Египет попросил о переигровке матча с Сенегалом из-за поведения фанатов соперника.
ФИФА, рассмотрев еще ряд нарушений, помимо использования лазеров, ограничилась штрафом в размере 175 тысяч швейцарских франков и одним матчей без зрителей для сенегальской сборной.
Новая драма Мане и Салаха: Садьо вывел Сенегал на ЧМ, Мо промазал свой пенальти под лучами лазеров