Александр Селихов: «Даже если приходится играть против судей, это нужно принимать. Человеческий фактор»

высказался о сезоне «Спартака» и судейских ошибках.

– Есть такая договоренность, что Максименко играет в Кубке, а ты в чемпионате?

– Нет, все готовятся к каждому матчу на 100%, потому что может быть все что угодно. Нужно быть готовым – это самое главное. А там уже тренер будет определять состав.

– У «Спартака» непростой сезон, до сих пор грозит попадание в стыки. Это нервирует?

– Это придает дополнительной ответственности. А где ответственность, там есть и нервозность. Но мы «Спартак», и, думаю, до этого [до стыков] не дойдет.

Понятно, что сезон смазанный и где-то что-то не получилось, но зато этот сезон нас многому научит.

– Победа в Кубке могла бы его спасти?

– Не забегаем вперед, просто будем выкладываться на 200%. Футбол такая вещь, что никто не может спрогнозировать что-то наперед. Будем отдавать все силы и в чемпионате, и в Кубке.

– Много судейских скандалов в матчах со «Спартаком». Что происходит?

– Честно, не любитель оценивать судей. Они тоже люди, им тоже свойственно ошибаться. Даже если приходится играть против судей, это нужно принимать. Повторюсь, человеческий фактор, – сказал вратарь .

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