Анчелотти вышел в финал ЛЧ в 5-й раз и побил рекорд Липпи. Карло проиграл только раз – «Ливерпулю»

побил рекорд по выходам в финал Лиги чемпионов.

«Реал» под руководством 62-летнего итальянца сегодня обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в полуфинале ЛЧ и по сумме двух матчей прошел дальше.

Для Анчелотти это будет пятый финал. Ранее он добирался до этой стадии в 2003, 2005, 2007 году с «Миланом» и в 2014 году с «Реалом».

Лишь в одном из них команда Карло потерпела поражение – в 2005 году от «Ливерпуля» по пенальти. В 2007-м взял реванш.

28 мая 2022 года сыграет в финале ЛЧ на «Стад де Франс» именно с мерсисайдцами.

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