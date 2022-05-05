Анзор Кавазашвили: «Сейчас иностранцы разбегутся, РПЛ очистится от мусора. Российская молодежь не хуже Кофрие, Крала – деревяшки кудрявой»

считает, что РПЛ очистится после ухода легионеров.

Ранее Алекс Крал и попали в рейтинг худших трансферов АПЛ.

«В попадают очень посредственные легионеры. Кто такой Крал? Деревяшка кудрявая.

Правильно, что он попал в список главных разочарований. Влашич тоже ничего в Европе показать не может. А он считался лучшим легионером РПЛ.

Сейчас все иностранцы разбегутся, РПЛ наконец-то очистится от всякого мусора, который сюда свозят алчные агенты под видом крутых иностранцев.

Российская молодежь не хуже всяких Кралов, Кофрие. Не нужно к нам все это говно тащить», – заявил член комитета по этике и бывший вратарь и сборной СССР.