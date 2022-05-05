Семак о чемпионском коридоре: «Традиция неплохая, но не имеет большого значения. Она популярна в других чемпионатах»

высказал мнение о чемпионском коридоре для «Зенита».

Питерская команда досрочно стала чемпионом России после победы над «Локомотивом» (3:1).

До завершения сезона клуб проведет еще три матча – против «Химок», «Спартака» и «Нижнего Новгорода».

– Вопрос про чемпионский коридор. Думаете ли вы, что соперники будут вам устраивать его в ближайших трех матчах? И вообще как вы относитесь к такой традиции в нашем футболе – нужна она или нет?

– Что касается традиции, она не российская. Она пользуется популярностью в других чемпионатах.

Я спокойно абсолютно отношусь, у каждого может быть свое личное мнение.

Думаю, что традиция неплохая, но не имеет большого значения, на мой взгляд, – сказал главный тренер «Зенита».

«Спартак» отказался от чемпионского коридора для «Зенита». Почему об этом заговорили? И как делают в других лигах?