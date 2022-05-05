Пеп Гвардиола: «Не было такого, что «Реал» атаковал последние 10 минут, а мы мучились. Они навешивали и дважды забили»

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Пеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы были близки, но в конечном итоге не сумели пробиться в финал. Все просто.

В первом тайме мы действовали недостаточно хорошо, однако серьезных проблем у нас не было.

После нашего гола мы играли лучше. Мы нашли свой темп, свою игру, футболисты чувствовали себя комфортно.

Не было такого, что «Реал» атаковал все последние 10 минут, а мы мучились.

Многие их футболисты пошли в штрафную, в том числе Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема, они навешивали и дважды забили.

Мы не показали свою лучшую игру, но это нормально, ведь это полуфинал. Игроки чувствовали давление и хотели добиться успеха.

Футбол непредсказуем. Нужно это принять. Нам нужно это переосмыслить и вернуться. У нас впереди еще четыре матча», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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