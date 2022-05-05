Арсен Венгер: «Возрастные нападающие – самые эффективные. Левандовски, Бензема и Златан забивают и в 35, и в 40 лет»

отметил эффективность возрастных нападающих.

демонстрирует ум и эффективность. Все, что он делает, выглядит просто и разумно. Он как никто другой чувствует ритм игры.

Мы наблюдаем интересное явление по всей Европе: самые возрастные нападающие – самые эффективные.

, Бензема, забивают голы и в 35, и в 40 лет.

Лучшие нападающие Европы – люди старше 30 лет. Они используют каждую ошибку соперника», – заявил бывший главный тренер «Арсенала» в интервью beIN SPORTS.

10 голов в плей-офф ЛЧ, 15 за евросезон – так сверкает Бензема. Рекорд Роналду под угрозой