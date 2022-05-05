Владимир Быстров: «Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле. Не было шансов у «Реала» до дополнительного времени»

Владимир Быстров прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:1, первый матч – 3:4) и вышел в финал.
«Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле.
Все контролировал «Сити», до дополнительного времени не особо было шансов у «Реала» что-то переломить.
Но как только «Ман Сити» подумали, что они в финале, «Реал» включил скорость.
Уже пятый матч в Лиге чемпионов с участием «Реала» переворачивается с ног на голову. Последние минуты и что-то невероятное происходит.
Невозможно поверить, что команда уровня «Ман Сити» позволяет себе за пять минут проиграть полуфинал и финал», – сказал бывший футболист сборной России.