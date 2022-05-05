Владимир Быстров: «Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле. Не было шансов у «Реала» до дополнительного времени»

прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:1, первый матч – 3:4) и вышел в финал.

«Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле.

Все контролировал «Сити», до дополнительного времени не особо было шансов у «Реала» что-то переломить.

Но как только подумали, что они в финале, «Реал» включил скорость.

Уже пятый матч в с участием «Реала» переворачивается с ног на голову. Последние минуты и что-то невероятное происходит.

Невозможно поверить, что команда уровня «Ман Сити» позволяет себе за пять минут проиграть полуфинал и финал», – сказал бывший футболист сборной России.

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