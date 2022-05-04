Бензема, Модрич, Винисиус – в старте «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

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«Реал» объявил состав на ответный матч с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. 

Вратарь: Тибо Куртуа;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде;

Нападающие: Карим Бензема, Винисиус Жуниор. 

На скамейке запасных игру начнут Андрей Лунин, Тони Фуйдиас, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Марко Асенсио, Марсело, Лука Йович, Лукас Васкес, Дани Себальос, Родриго, Мариано Диас и Эдуардо Камавинга. 

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. 

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