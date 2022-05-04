Бензема, Модрич, Винисиус – в старте «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

объявил состав на ответный матч с в полуфинале чемпионов.

Вратарь: Тибо Куртуа;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, , Каземиро, Федерико Вальверде;

Нападающие: , Винисиус Жуниор.

На скамейке запасных игру начнут Андрей Лунин, Тони Фуйдиас, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Марко Асенсио, Марсело, Лука Йович, Лукас Васкес, Дани Себальос, Родриго, Мариано Диас и Эдуардо Камавинга.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.