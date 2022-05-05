«Реал» первым вышел в финал ЛЧ, проиграв матчи на каждой стадии плей-офф с 1/8

«Реал Мадрид» вышел в финал, хотя проиграл 3 из 6 матчей в плей-офф Лиги чемпионов.
Сегодня команда Карло Анчелотти одолела «Манчестер Сити» (3:1) в полуфинале турнира.
Мадридцы стали первыми, кто с сезона-2003/04, когда был введен этап 1/8 финала ЛЧ, уступили по разу на каждой стадии плей-офф, но все равно добрались до решающего матча.
В этом сезоне в 1/8 финала «Реал» уступил «ПСЖ» 0:1, а затем выиграл 3:1. В четвертьфинале он сперва победил «Челси» 3:1, а в ответном матче потерпел поражение со счетом 2:3. В полуфинале первая встреча тоже осталась за «Ман Сити» (3:4).
В финале 28 мая «Реал» сыграет с «Ливерпулем».