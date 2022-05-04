Глава департамента судейства РФС надеется на введение ВАР в ФНЛ со следующего сезона

Глава департамента судейства допускает введение видеоповторов в .

– Я надеюсь, что получится его ввести уже в следующем сезоне. Ну или мини-ВАР, нам бы это очень помогло и в плане подготовки судей. Они были бы лучше натренированы для работы в . А накал части матчей ФНЛ вполне соответствует уровню РПЛ. Особенно сейчас, когда команды ФНЛ стали больше заинтересованы подняться в РПЛ из-за нового ТВ-контракта.

– Какие сложности с внедрением ВАР в ФНЛ?

– Важно, чтобы стадион позволял использовать технологию (освещение, высота трибун и прочее). Есть ли двойное резервирование по электричеству, и, если работа идет через ВАР-центр, стадион должен быть подключен к широкополосной линии интернета.

Помимо этого, клубы должны быть готовы платить за ВАР. Это чувствительные суммы для клубов: речь идет как о крупных разовых инвестициях в оборудование, так и о постоянных расходах на логистику, обучение и собственно судейство.

– Реально ли успеть все сделать уже к следующему сезону?

– Нужно все посчитать, предоставить клубам расчеты и потом нести за это ответственность. У нас пока нет окончательного решения, кто будет провайдером этих услуг. Надеюсь, что в следующем сезоне какое-то количество матчей ФНЛ будет с ВАР. Видимо, не с первого тура.

Технологически мы готовы это делать хоть сейчас. Мы же это делаем на матчах Кубка России. Тут вопрос регламента. Клубы должны согласиться, что ВАР будет на каком-то количестве матчей. Учитывая количество судей, одна игра в туре не проблема. А вот если несколько матчей в туре ФНЛ, то у нас уже возникает затык, – сказал Павел Каманцев.