Тренер «Краснодара» Сторожук о победе над «Локо»: «Могли в первом тайме решать исход матча. Болельщикам понравилось, думаю»

Александр Сторожук поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (1:0).

«Сегодня, наверное, тот момент, когда можно сказать, что пришло время. Был момент адаптации, притирки тренерского штаба с командой. Победа над «Ростовом» тоже, наверное, немного вдохновила на такую игру сегодня.

Сегодня было приблизительно то, что мы хотим видеть. Могли в первом тайме решать исход матча, но, думаю, болельщикам понравилось.

Спасибо им за поддержку, мы ее чувствуем, вдохновляемся поддержкой, и они нас несут вперед», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» в эфире «Матч Премьер».