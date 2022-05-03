Чеферин о «Финале четырех» в ЛЧ: «Хорошая идея. Планы есть»

Президент УЕФА допустил введение «Финала четырех» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что полуфиналы ЛЧ могут перестать играть в 2 матча, так как топ-клубы хотят проводить 1/2 и финал за неделю в одном городе.

– Какой футбол вы любите смотреть больше всего?

– , абсолютно точно. Матч «Манчестер Сити» – «Реал» стал лучшей рекламой Лиги чемпионов. Просто другой мир.

– «Финал четырех» в Лиге чемпионов – идея еще жива?

– Это хорошая идея, но теряется несколько матчей. Не будет домашних или выездных матчей, поэтому для телевещателей матчей станет меньше.

Пока рано делиться новыми идеями со СМИ, но планы есть, – сказал .