Чеферин о «Финале четырех» в ЛЧ: «Хорошая идея. Планы есть»

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Президент УЕФА допустил введение «Финала четырех» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что полуфиналы ЛЧ могут перестать играть в 2 матча, так как топ-клубы хотят проводить 1/2 и финал за неделю в одном городе.

– Какой футбол вы любите смотреть больше всего?

Лига чемпионов, абсолютно точно. Матч «Манчестер Сити» – «Реал» стал лучшей рекламой Лиги чемпионов. Просто другой мир.

– «Финал четырех» в Лиге чемпионов – идея еще жива?

– Это хорошая идея, но теряется несколько матчей. Не будет домашних или выездных матчей, поэтому для телевещателей матчей станет меньше.

Пока рано делиться новыми идеями со СМИ, но планы есть, – сказал Александер Чеферин.

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