Варан про «МЮ»: «Не думаю, что мы провели плохой сезон, но можно лучше. Сможем побороться за каждый трофей, если хорошо проведем предсезонку»

верит в способность бороться за трофеи.

«Мне нужна полноценная предсезонная подготовка, чтобы набрать форму, и в следующем сезоне ситуация должна улучшиться.

Я не думаю, что мы провели плохой сезон, но мы способны прибавить и выступить лучше. У нас хорошие футболисты. Мы должны играть в защите более плотно. В этом сезоне нам немного не хватало стабильности, но в следующем мы способны играть лучше.

Мы можем лучше контролировать ход матчей. Иногда мы хорошо проводим 20-30 минут, а потом 10-15 играем скверно. Из-за этого потеряно множество очков.

Если мы обретем стабильность, то сможем заметно прибавить, нужно работать над этим всей командой.

Если мы проведем хорошую предсезонку, то сможем хорошо подготовиться к следующему сезону и к борьбе за каждый трофей. Таковы амбиции клуба», – сказал защитник.