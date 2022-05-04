Это′О об «Уимблдоне»: «Было бы здорово, если б украинцы и россияне играли вместе в парном разряде»

′О предложил российским и украинским теннисистам вместе сыграть на «Уимблдоне».

«В Африке войны идут ежедневно, и мы знаем имена тех, кто их развязывает, но никому до этого нет дела, такое впечатление.

При этом беженцев из африканских стран не так хорошо принимают – возможно, они недостаточно пострадали? При этом Европа берет у нас газ, алмазы, нашу продукцию.

Голос спорта громок, спорт знает, как заставить себя услышать, выйти за рамки предрассудков. Он всегда должен объединять, а не отталкивать.

На «Уимблдоне» было бы здорово, если б украинцы и россияне играли вместе в парном разряде, показывая, что сосуществование возможно. Особенно если играть вместе, не создавая ложного превосходства. Надо попытаться», – сказал президент футбола Камеруна.