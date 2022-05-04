Рома – Лестер 05.05.2022 Лига конференций, прогноз на футбольный матч

Скоро состоится первый в истории финал Лиги конференций УЕФА, нового еврокубкового клубного турнира. В одном из полуфиналов играют «Рома» и «Лестер»: в первом матче между ними была зафиксирована ничья 1:1, и исход этого противостояния до сих пор непонятен. Напомним, что теперь правило голов на чужом поле больше ничего не решает. В 22:00 по Москве 5 мая начнется ответный матч, победитель которого уже гарантированно выйдет в финал и сыграет либо против «Марселя», либо против «Фейеноорда».

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Рома

Давайте напомним, с чем подошла команда легендарного Жозе Моуринью к полуфиналу и как она вообще оказалась. «Рома» начала путь в квалификационном раунде плей-офф, обыграв дважды «Трабзонспор», и оказалась в одной группе с «Зарей», софийским «ЦСКА» и «Буде-Глимтом». И вот последняя команда стала ночным кошмаром для «Ромы» в этом сезоне, разнеся итальянцев на групповом этапе 6:1 и доскакав аж до четвертьфинала, где… впрочем, не будем забегать вперёд. Благо, «Рома» из этой группы выкарабкалась.

Несмотря на летевшие в адрес Моуринью шишки, «волки» прошли в 1/8 финала нидерландский «Витесс» (победа в гостях 1:0 и домашняя ничья 1:1), а потом в четвертьфинале схлестнулись с «Буде-Глимтом»: норвежская команда выиграла в первом матче 2:1. Но в ответной встрече «Рома» отомстила за унижение на групповом этапе, разнеся противника 4:0, и вышла в полуфинал. Как говорится, месть – это блюдо, которое подается холодным. В первом матче против «Лестера» победителя не удалось выявить (счет 1:1), а потому в ответной игре надо просто взять верх с любым счетом.

Ирония первого полуфинала в том, что Лоренцо Пеллегрини открыл счет и дал «Роме» преимущество, но затем Джанлука Манчини срезал мяч в свои ворота и уже дал «лисам» шанс выстоять в этом двухматчевом противостоянии. Еще один такой «подарок» может аукнуться Моуринью очень и очень больно. К слову, сам мистер «The Special One» сказал, что полгода назад во встрече «Ромы» и «Лестера» последние гарантированно бы взяли верх над «волками». А мы напомним, что в его активе есть Лига чемпионов с «Порту» и «Интером», да Лига Европы (он же Кубок УЕФА) с тем же «Порту» и еще с «Манчестером Юнайтед». Будет ли третий еврокубковый трофей?

Сейчас у «Ромы» по итогам 35-го тура Серии А в активе всего 59 очков и 5-е место, которое пока что открывает ей дорогу в Лигу Европы. О Лиге чемпионов можно забыть, поскольку осталось играть три тура, а до «Ювентуса», сидящего на 4-м месте, не 9, а 10 очков. Плюс еще «Лацио» уступает «Роме» не по очкам, а по дополнительным показателям, да и «Фиорентина» с «Аталантой» еще на три очка отстают. В общем, «Рома» должна помнить и о домашних делах, чтобы не остаться без еврокубков: борьба за эти путевки продолжается. В предыдущем туре «Рома» не смогла открыть счет в матче против «Болоньи», потеряв очки и усложнив себе жизнь.

Лестер

Как вы уже знаете, «Лестеру» осталось цепляться в сезоне только за Лигу конференций: победа над «Ромой» откроет ему путь в финал, а если там удастся выиграть, то клуб сможет не только трофей завоевать, но и попасть в Лигу Европы. В английском первенстве «лисы» уже проиграли все, что только возможно, и застряли в середине турнирной таблицы АПЛ. 11-е место и 42 очка в их активе перед последним туром АПЛ сезона 2021/2022: 22 мая им играть против «Саутгемптона», которому тоже нечем похвастать (хотя они хотя бы не вылетели из АПЛ).

А ведь путь в еврокубках «Лестер» начал с Лиги Европы, оказавшись в компании со «Спартаком», «Легией» и «Наполи». И ведь он претендовал на выход из группы, но в личной встрече с «Наполи» в последнем туре потерпел неудачу, а в параллельном матче «Спартак», не дав «Легии» забить пенальти на последних секундах, вежливо проводил «лис» в Лигу конференций. В 1/8 финала «Лестер» дважды обыграл датскую команду «Раннерс» (4:1 дома и 3:1 в гостях), в четвертьфинале прошел «Ренн» (победа 2:0 дома и поражение 1:2 в гостях). И теперь полуфинал с «Ромой», в которой ничья 1:1 произошла благодаря автоголу защитника римской команды.

Брендан Роджерс идёт ва-банк: на карту поставлено всё. И если случится чудо и ему удастся обыграть Моуринью, который выигрывал в еврокубках последний трофей в сезоне 2016/2017, то у «Лестера» появится самый большой шанс громче всех хлопнуть дверью в еврокубках и попытаться показать «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», что не они единственные могут пошуметь в этом месяце на европейской арене.

Прогноз

Мы снова обратимся к букмекерской конторе «Лига Ставок». Фаворитом в этом противостоянии выглядит «Рома», у которой наверняка уже есть своеобразная прививка от казусов наподобие «Буде-Глимта»: кэф на успех команды Моуринью составляет 2.17 (речь идет об основном времени матча). На ничью в основное время можно поставить с кэфом 3.35, и тогда игра перейдет гарантированно в овертайм. Ну а на победу Брендана Роджерса и его «лис» можно поставить с коэффициентом 3.45. Как видим, даже выстоять 90 минут английскому клубу будет крайне сложно. Можно также поставить и на итоговую победу в основное время: кэф 2.03 на «Рому» и кэф 3.15 на «Лестер».

Что касается овертайма, то предлагается кэф 3.15 на то, что до него дело дойдет (чуть ниже, чем на ничью), и кэф 1.33 на то, что победителя удастся выявить за 90 минут. В частности, на победу «Ромы» в овертайме предлагается кэф 10.0, а на победу «Лестера» в дополнительные 30 минут дается кэф 14.0. Здесь эти кэфы заоблачные, но для «лис» откровенно фантастические. Ну а серия пенальти, скорее всего, не состоится: кэф на нее дается 1.12 (против кэфа 5.6 на выявление победителя хотя бы за 120 минут). Но шансы там равные: кэф 12.0 на успех кого-либо в серии пенальти.

Плавно перейдем к тоталам, которые предлагаются на основное время матча. Предполагается, что этот матч с сухим счетом не закончится: на тотал больше 2.0 предлагается кэф 1.55, больше 2.5 – кэф 2.08, а больше 3.0 – кэф 2.89. В то же время на тотал меньше 2.5 дается кэф 1.74, что позволяет предполагать, что команды на голы могут и пожадничать. Если же кого интересует исход с тоталом, то можно поставить на победу «Ромы» с тоталом больше 1.5 (кэф 2.7) или больше 2.5 (кэф 3.55), но можно и зарядить на тотал меньше 3.5 (кэф 2.75). На победу «Лестера» даже с тоталом больше 1.5 дается кэф 4.5, а на победу с тоталом меньше 1.5 (то есть счет 1:0) дается крупный кэф 10.0, что уже намекает многим, кто здесь фаворит.

И в заключение поговорим немножко о форах. На «Рому» даются отрицательные форы (-1.5) с кэфом 3.85, (-1) с кэфом 3.1 и нулевая (0) с кэфом 1.54. На «Лестер» – положительные, в том числе (+1.5) с кэфом 1.22 и (+1) с кэфом 1.32, а также нулевая (0) с кэфом 2.37. В принципе, вопрос по форам проясняет также многое.

Рекомендуемая ставка:

Будет ли овертайм – нет (1.33)

Тотал больше 2.5 (2.08)

Многие хотят, чтобы «Лестер» завершил сезон с поднятой вверх головой, поскольку даже финал Лиги конференций станет для него высоким достижением. Хотя это не сопоставимо ни с чемпионским титулом 2015/2016, ни с четвертьфиналом Лиги чемпионов 2016/2017.

Другие хотят, чтобы Жозе Моуринью пополнил коллекцию трофеев только что учрежденным Кубком Лиги конференций, хотя как бы тут не наступить на грабли «Барселоны» из турнира рангом повыше. Так или иначе, но мы бы советовали ставить на тотал и решение исхода поединка за 90 минут.

Потому что с исходом, скорее всего, все вполне понятно. Ну просто не может великий и ужасный Моуринью опять допустить ошибку а-ля «Буде-Глимт» группового этапа.

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Где смотреть Рома – Лестер