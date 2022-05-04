Гути: «Бензема – лучший форвард мира и возможный обладатель «Золотого мяча». С уходом Роналду он взял голы «Реала» на себя»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Гути Ла Лига Золотой мяч Тибо Куртуа Футбол

Гути считает, что Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

«Анчелотти дал команде необходимое спокойствие. Куртуа спас много матчей, в которых «Реал» был не так хорош. Бензема – лучший нападающий мира и возможный обладатель «Золотого мяча». Чтобы выиграть чемпионат, нужна работа всей команды.

Я не ожидал, что Бензема станет таким бомбардиром. В один момент он перешел от средних показателей к высоким. Это пошло на пользу «Реалу». Когда Роналду ушел, команде нужны были голы, и Бензема взял это на себя», – сказал экс-полузащитник «Реала».

В этом сезоне 34-летний форвард забил 42 гола и отдал 13 передач в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные