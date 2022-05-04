Гути: «Бензема – лучший форвард мира и возможный обладатель «Золотого мяча». С уходом Роналду он взял голы «Реала» на себя»

считает, что должен получить .

«Анчелотти дал команде необходимое спокойствие. Куртуа спас много матчей, в которых «Реал» был не так хорош. Бензема – лучший нападающий мира и возможный обладатель «Золотого мяча». Чтобы выиграть чемпионат, нужна работа всей команды.

Я не ожидал, что Бензема станет таким бомбардиром. В один момент он перешел от средних показателей к высоким. Это пошло на пользу «Реалу». Когда Роналду ушел, команде нужны были голы, и Бензема взял это на себя», – сказал экс-полузащитник «Реала».

В этом сезоне 34-летний форвард забил 42 гола и отдал 13 передач в 42 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.