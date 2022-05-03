Карло Анчелотти: «Бензема выиграет «Золотой мяч». Его не нужно обучать или направлять, он сам себе тренер»

уверен в завоевании «Золотого мяча».

«Карима не нужно обучать или направлять. Карима нужно просто использовать. Он сам себе тренер, потому что он отличный профессионал, скромный человек, отличный игрок.

Он выиграл много матчей для нас, в этом сезоне он обеспечивал результат. Сейчас он один из самых известных игроков мира, но при этом сохраняет большую скромность. Думаю, в этом его сила.

Он выиграет . Но он выиграет не только благодаря себе – за этим будет стоять сильная структура сильного клуба», – сказал тренер в интервью Prime Video.

Бензема – король ЛЧ: оформил дубль с невероятной паненкой и близок к великому рекорду Роналду