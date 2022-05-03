Вратарь «Вильярреала» Рульи пропустил 2 гола между ног, еще один – после ошибки на выходе. «Ливерпуль» победил 3:2

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Голкипер «Вильярреала» не лучшим образом сыграл в случае со всеми тремя голами «Ливерпуля».

Херонимо Рульи на 62-й минуте ответного полуфинального матча Лиги чемпионов (2:3) пропустил между ног после удара хавбека Фабиньо.

На 67-й минуте мяч после удара полузащитника Луиса Диаса головой вновь прошел между ног Рульи и попал в сетку.

На 74-й минуте голкипер выбежал далеко за пределы штрафной, чтобы не позволить вингеру Садьо Мане принять мяч, но не успел и был обыгран, после чего сенегалец поразил пустые ворота.

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