«Борнмут» вернулся в АПЛ через 2 года после вылета. Клубом владеет российский бизнесмен Демин

гарантировал себе право выступить в АПЛ в следующем сезоне.

Команда Скотта Паркера обыграла (1:0) и теперь имеет на своем счету 85 очков после 45 матчей в Чемпионшипе. Отрыв от сегодняшнего соперника, идущего третьим, составляет 6 баллов за тур до конца.

В последний раз «Борнмут» играл в АПЛ в сезоне-2019/20. Тогда он стал 18-м.

Клубом владеет компания AFCB Enterprises Ltd, принадлежащая российскому бизнесмену .

«Фулхэм» выиграл Чемпионшип. Митрович забил 43 гола – рекорд 2-го дивизиона Англии в эпоху АПЛ