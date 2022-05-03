«Борнмут» вернулся в АПЛ через 2 года после вылета. Клубом владеет российский бизнесмен Демин

«Борнмут» гарантировал себе право выступить в АПЛ в следующем сезоне.
Команда Скотта Паркера обыграла «Ноттингем Форест» (1:0) и теперь имеет на своем счету 85 очков после 45 матчей в Чемпионшипе. Отрыв от сегодняшнего соперника, идущего третьим, составляет 6 баллов за тур до конца.
В последний раз «Борнмут» играл в АПЛ в сезоне-2019/20. Тогда он стал 18-м.
Клубом владеет компания AFCB Enterprises Ltd, принадлежащая российскому бизнесмену Максиму Демину.
«Фулхэм» выиграл Чемпионшип. Митрович забил 43 гола – рекорд 2-го дивизиона Англии в эпоху АПЛ