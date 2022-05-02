«Фулхэм» выиграл Чемпионшип. Митрович забил 43 гола – рекорд 2-го дивизиона Англии в эпоху АПЛ

«Фулхэм» выиграл Чемпионшип в этом сезоне за тур до конца.

В 45-м туре лондонская команда разгромила на своем поле «Лутон» (7:0) и опережает на восемь очков , который не догонит лидера, даже несмотря на то, что провел на игру меньше.

Одним из голов в ворота отметился нападающий «дачников» . У него теперь 43 забитых мяча в 43 играх Чемпионшипа в нынешнем сезоне.

27-летний серб стал первым с момента образования АПЛ в 1992 году игроком, забившим столько во втором по силе дивизионе Англии.

«Фулхэм» вернулся в АПЛ третий раз за 5 лет. Одна из причин доминирования в Чемпионшипе – парашютные выплаты