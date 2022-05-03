Кристенсен в «Барселоне» будет получать 5 млн евро в год, контракт – на 5 лет (As)

Стали известны детали соглашения между «Барселоной» и защитником .

По информации As, датчанин заключит с «блауграной» контракт на 5 лет, зарплата составит около 5 млн евро в год чистыми.

26-летний футболист, как ожидается, перейдет в каталонский клуб летом, когда истечет его контракт с «Челси».

В нынешнем сезоне Кристенсен провел 18 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Рюдигер, Лукаку и Кристенсен раскачивают «Челси» весь сезон. Двое точно уйдут летом