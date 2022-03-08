Кристенсен выбрал «Барсу», хотя клуб предложил меньше всех. Отец и агент хотел, чтобы сын продлил контракт с «Челси»

решил перейти в «Барселону», несмотря на более выгодные предложения.

Стен Кристенсен, отец и агент игрока, наиболее предпочтительным вариантом считал продление контракта с . Лондонский клуб готов был предложить большой бонус за продление соглашения. Также рассматривались варианты с переходом в другой клуб или «Баварию».

Предложение «Барселоны» было не таким привлекательным в финансовом плане, но больше всего заинтересовало защитника. Ему нравится проект Хави и значение «Барсы» в мировом футболе.