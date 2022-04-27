Пеп Гвардиола: «8:0 могло быть на Юпитере и Марсе, но в матчах с «Реалом» такого обычно не происходит»

высказался о победе над «Реалом» со счетом 4:3.

«Всем было весело, мы хотели победить с большим отрывом, но 4:3 – неплохой результат. Мы поедем в , чтобы сыграть в свою игру. Это «Реал», у них есть отличное оружие в атаке.

Когда тренер видит, что его команда так играет, результат имеет наименьшее значение, даже если это полуфинал чемпионов.

Вам было весело? А кому не было, хотя счет 8:0 был бы лучше. На Юпитере и Марсе это могло бы случиться, но в матчах против мадридского «Реала» такого обычно не происходит», – сказал главный тренер .