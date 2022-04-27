Гвардиола о 4:3 с «Реалом»: «Увидели, что можем быть в финале. Мы поедем в Мадрид, чтобы победить»

подвел итоги матча с «Реалом» в полуфинале чемпионов.

«Это была фантастическая игра для обеих команд. Мы многое сделали хорошо. К сожалению, мы пропустили голы и не смогли забить больше. Но [противостояние состоит из] двух матчей, и мы проведем еще один через неделю.

Мы провели фантастическую игру против невероятной команды. Я думаю, мы подарили им моменты в первом тайме, когда они вернулись в игру, потому что сильно нервничали. Обычно у нас все хорошо, и мы в безопасности. Кроме того, они хорошо и сильно прессинговали.

Речь идет о выходе в финал, и иногда случается футбол. Мы поедем в Мадрид, чтобы попытаться выиграть этот матч.

Мы вылетели из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма», когда Льоренте сыграл рукой. Сегодня была рука Лапорта. Это случается. Все, что мы можем сделать, – это играть так, как играем. «Реал» обладает таким качеством, что может наказать тебя.

Учитывая то, как мы играли с мячом и без него, я не могу просить о большем. Я говорю игрокам, чтобы они отдыхали. Сейчас самое главное – матч с «Лидсом», и мы поедем в , чтобы победить. Обе команды хотят атаковать и играть качественно. Футбол – это фантастическое зрелище. Поздравляю Карло [Анчелотти] и его команду, они очень хороши. В то же время мы сами увидели, что можем быть в финале», – сказал главный тренер .