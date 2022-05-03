Экс-арбитр Захаров: «Что Европа начинает разлагаться, я еще 15 лет назад говорил. Чувствовал, как к русским относятся с недоверием и предубеждением»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров высказался об отношении к русским в Европе.

– Что делает наше судейство хуже? Ключевые пункты.

– Прежде всего, отбор. Многие региональные школы сейчас не работают. Раньше было наставничество (опытный арбитр, закончивший карьеру, помогал молодым из низших лиг), но сейчас оно есть только на бумаге. Это не поощряется никак. Кто будет бесплатно работать?

В Москве есть возможности, но пока это вообще болезненная тема. При всех ресурсах – финансах, количестве соревнований всех уровней, школ, преподавателей – сколько новый судей для вышло? Ни одного не вижу, готового, честно.

Да, Карасев из Москвы, но он еще в мое время судил. Я про новое поколение. Поэтому нет конкуренции, нет преемственности. Взять ФНЛ – не вижу там ни одного арбитра, который бы потенциально мог усилить РПЛ. Ни одного.

То, что происходит, абсолютный бардак. Отсюда и результаты. Если взять статистику за последние пять лет, в каждом туре в среднем не меньше трех ключевых ошибок. На восемь игр! Крайне редко бывает, что тур прошел хорошо, без явных скандалов.

Очевидно, стало меньше арбитров, на которых можно положиться в матчах повышенного риска. Это плохо. Значит люди не прогрессируют.

Не знаю, чем все эти годы занимались иностранные специалисты в руководстве судей. Понимаю, что они приезжают и занимаются только арбитрами РПЛ. На всю систему у них нет времени. Непонятно, за что им платят такие серьезные деньги. Попробуй нашему специалисту такую зарплату дать, сразу же скандал будет. А тут все молчат.

Также уверен, что иностранцы не знают нашего менталитета. Думают, что наши судьи такие же, как европейцы. Знаю некоторые моменты, в которых иностранцы были очень лояльны, хотя требовалась более жесткая позиция. Потому что у нас совершенно другой уклад жизни. Все совершенно по-другому устроено.

Кстати, то, что происходит сейчас в мире, это доказывает. Я когда проезжал по всей Европе, еще 15 лет назад говорил, что Европа уже начинает разлагаться. Что и происходит с моей точки зрения. Я же видел, чувствовал, как живут и чем дышат там люди, как относятся к русским. С недоверием и предубеждением. Это все давно было видно. Сейчас это все вылилось в то, что происходит.

В последнее время много политических программ смотрю, очень переживаю за свою страну и жалею, что страдают хорошие люди с обеих сторон, – сказал Захаров.