Липпи о фаворите Серии А: «Я назову «Милан». «Интер» был злее, решительнее, у них был матч в запасе. Но игра в Болонье изменила все»

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Марчелло Липпи предсказал итог чемпионской гонки в Италии. 

«В течение последних двух месяцев я думал, что «Интер» добьется успеха.

Они казались фаворитами, были злее, решительнее и у них был матч в запасе, но игра в Болонье изменила все. Теперь у «Милана» есть преимущество. Преимущество в два очка и лучшие результаты личных встреч. Я назову «Милан» [в качестве фаворита]. 

Мне нравится Стефано Пиоли, он практичный тренер с отличной организацией. Он передает спокойствие своей команде. В какой-то степени мы похожи.

Я не думаю, что «Интер» играет в старомодный футбол. Индзаги хорошо справляется с техническими ресурсами. Он неправильно понял игру «Болоньи», но всем топ-клубам было сложно играть против «Интера». Его план Б состоит в том, чтобы выпускать игроков с другими характеристиками [по сравнению с теми, кто уже играл], – сказал бывший главный тренер сборной Италии La Gazzetta dello Sport.

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