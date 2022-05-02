Индзаги об отставании «Интера» от «Милана» на 2 очка: «Продолжим верить в скудетто до конца»

Главный тренер «Интера» подвел итоги матча Серии А с (2:1).

«Мы показали недюжинный характер против команды, которая была самой играющей в апреле после нас. «Интер» хотел победить и заслужил три очка в крайне сложной ситуации. Хочу сказать спасибо болельщикам – благодаря им мы ощущали себя почти как дома.

После гола «Удинезе» мы чуть глубоко отошли назад, но до серьезных опасностей дело не доходило.

Сегодня 1 мая, и мы провели в этом сезоне 50 официальных матчей, в том числе 7 за последние 22 дня, но мы в хорошей форме и будем продолжать верить [в скудетто] до конца. На кону девять очков, и все еще возможно», – сказал Индзаги.

«Милан» остался лидером Серии А – помогла ошибка вратаря «Фиорентины». Отрыв от «Интера» – 2 очка