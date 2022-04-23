Гильерме: «Худяков – будущее сборной и «Локо». У него есть все, чтобы выиграть у меня конкуренцию»

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Вратарь «Локомотива» Гильерме лестно высказался о своем партнере Данииле Худякове.

«Очень приятно, что в «Локо» есть Худяков, который почти готов. Я здесь уже 15 лет, мне очень будет приятно сделать так, чтобы он укрепился. Это моя задача – помогать ему, чтобы он набрался опыта. У него есть уже преимущество играть в основном составе в 17 лет. Это будущее «Локомотива» и сборной России.

Я рад, что у меня есть конкуренция. Должен играть тот, кто лучше. У меня просто больше опыта. Сейчас я могу помогать молодым. Но не удивлюсь, если он выиграет у меня конкуренцию. У него есть для этого все», – сказал Гильерме.

В нынешнем сезоне Худяков провел 11 матчей в РПЛ, пропустив 18 голов. На счету Гильерме 15 игр и 14 пропущенных мячей.

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