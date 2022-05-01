Защитник «Атлетико» Хименес против чемпионского коридора для «Реала» на «Метрополитано»: «Мы очень уважаем своих болельщиков»

Защитник высказался после матча Ла Лиги с «Атлетиком» (0:2).

«Соперник был сильнее, они победили, и мы должны поздравить их с этим. Нам остается смиренно работать и достигать своих целей во что бы то ни стало.

[о том, чтобы устроить чемпионский коридор для на ] Поздравляю «Мадрид» с титулом. Они и впрямь его заслужили, но мы очень уважаем своих болельщиков», – сказал Хименес.

Матч 35-го тура Примеры «Атлетико» – «Реал» пройдет 8 мая.

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