Два гола «Нижнего Новгорода» и камбэк тульского «Арсенала»: смотрите голы и обзор матча

Смотрите обзор матча «Арсенал» Тула – «Нижний Новгород».

Тульский клуб дома сыграл вничью с командой из Нижнего Новгорода в 27-м туре (2:2).

Команда тренера Александра Керажкова уверенно провела первый тайм, забив дважды. На 18-й минуте забил капитан гостей с паса Николая Калинского, а на 30-й минуте отличился уже сам Калинский.

Однако Сергей Ткачев подвесил интригу на второй тайм, отыграв один гол в добавленное к первой половине встречи время – 2:1!

После перерыва туляки прибавили в движении и заработали право на пенальти на 66-й минуте. Однако вратарь-дебютант РПЛ Никита Гойло отбил удар с точки в исполнении Джордже Деспотовича.

На 71-й минуте «Арсенал» все-таки сумел сравнять счет – отправил мяч в сетку первым же касанием после выхода на замену.

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