Два гола «Нижнего Новгорода» и камбэк тульского «Арсенала»: смотрите голы и обзор матча

Теги премьер-лига Россия Евгений Луценко Арсенал Тула Сергей Ткачев Николай Калинский Кирилл Гоцук Джордже Деспотович Нижний Новгород Никита Гойло Футбол

Смотрите обзор матча «Арсенал» Тула – «Нижний Новгород».

Тульский клуб дома сыграл вничью с командой из Нижнего Новгорода в 27-м туре РПЛ (2:2).

Команда тренера Александра Керажкова уверенно провела первый тайм, забив дважды. На 18-й минуте забил капитан гостей Кирилл Гоцук с паса Николая Калинского, а на 30-й минуте отличился уже сам Калинский.

Однако Сергей Ткачев подвесил интригу на второй тайм, отыграв один гол в добавленное к первой половине встречи время – 2:1!

После перерыва туляки прибавили в движении и заработали  право на пенальти на 66-й минуте. Однако вратарь-дебютант РПЛ Никита Гойло отбил удар с точки в исполнении Джордже Деспотовича.

На 71-й минуте «Арсенал» все-таки сумел сравнять счет – Евгений Луценко отправил мяч в сетку первым же касанием после выхода на замену.

Все самые опасные, спорные и интересные моменты битвы команд, ведущих за выживание, смотрите в обзоре матча «Арсенал» Тула – «Нижний Новгород». 👇

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные