Турнир с участием «Реала», «Барсы» и «Ювентуса» в США не состоится, скорее всего

Теги Милан Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Футбол

Проведение турнира в США с участием «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» под угрозой срыва.

Клубы планировали сыграть в одном из американских городов в межсезонье, четвертым участником мог стать «Милан».

Однако, по данным ESPN, маловероятно, что этот товарищеский турнир вообще состоится.

«Барселона» уже изучает другие варианты проведения игр в США летом. Клуб хочет извлечь максимальную финансовую выгоду из предсезонки и намерен организовать несколько ярких товарищеских матчей.

Альтернативные варианты ищут также «Реал» и «Ювентус».

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