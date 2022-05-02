Турнир с участием «Реала», «Барсы» и «Ювентуса» в США не состоится, скорее всего

Проведение турнира в США с участием «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» под угрозой срыва.
Клубы планировали сыграть в одном из американских городов в межсезонье, четвертым участником мог стать «Милан».
Однако, по данным ESPN, маловероятно, что этот товарищеский турнир вообще состоится.
«Барселона» уже изучает другие варианты проведения игр в США летом. Клуб хочет извлечь максимальную финансовую выгоду из предсезонки и намерен организовать несколько ярких товарищеских матчей.
Альтернативные варианты ищут также «Реал» и «Ювентус».