Турнир с участием «Реала», «Барсы» и «Ювентуса» в США не состоится, скорее всего

Проведение турнира в США с участием «Реала», «Барселоны» и под угрозой срыва.

Клубы планировали сыграть в одном из американских городов в межсезонье, четвертым участником мог стать .

Однако, по данным ESPN, маловероятно, что этот товарищеский турнир вообще состоится.

уже изучает другие варианты проведения игр в США летом. Клуб хочет извлечь максимальную финансовую выгоду из предсезонки и намерен организовать несколько ярких товарищеских матчей.

Альтернативные варианты ищут также и «Ювентус».