Вячеслав Малафеев: «Посмотрим, отправит ли «Зенит» «Спартак» в стыки. Другой московский клуб в ФНЛ уже отправлял»

допускает, что после игры с «Зенитом» будет под угрозой вылета.

– «Зенит» второй год подряд оформляет чемпионство в матче против «Локомотива». Как думаете, это простое совпадение или уже судьба? Было бы интереснее, если бы интрига продержалась чуть дольше, к примеру, до матча против «Спартака»?

– Судьба возвращает тот сценарий, при котором «Локомотив» в матче против «Зенита» стал чемпионом. Вообще, конечно, это совпадение.

Насчет чемпионства в матче против «Спартака» – думаю, это не имеет никакого значения, в матче против какой команды становиться чемпионом страны. Но, безусловно, звучит приятно.

Посмотрим, сможет ли «Зенит» отправить «Спартак» в стыки, ведь однажды «Зенит» уже отправлял другую московскую команду в ФНЛ (имеется в виду вылет «Динамо» в 2016-м после 0:3 от «Зенита» в последнем туре – прим. Sports.ru), – сказал экс-вратарь петербуржцев.

Игра между и «Спартаком» пройдет 15 мая.