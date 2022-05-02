Карасев о ЧМ-2022: «Я реалист и понимаю, что попасть туда почти нереально. Как нас оценивать, если мы не судим еврокубки?»

считает, что его вряд ли пригласят на .

– Впереди Лига наций, зимой – ЧМ в Катаре. Насколько понимаю, с работой там есть сложности?

– Это логично, если весь спорт закрыли. Мы сейчас не судим еврокубки, а по этим играм оценивается уровень арбитра. Как нас будут оценивать дальше, если мы не работаем? Мы раньше были, но выпали из обоймы. Так что с Катаром реальная сложность.

Я реалист и понимаю, что попасть туда практически нереально. Турнир уже скоро. Значит, в июле где-то должны объявить списки.

– Вы, наверняка, общаетесь с коллегами из Европы. Поддерживают они вас в этой ситуации?

– Не сказать, что мы плотно общаемся. Но несколько человек поддержали. Звонили, писали, отправляли голосовые сообщения. И все. Это было в марте, когда все поняли, что нас не назначают на еврокубки, – рассказал российский арбитр.

Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020. Также он судил матч Олимпиады-2016.