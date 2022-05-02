Ральф Рангник: «Ман Сити» и «Ливерпуль» каждое окно кого-то покупали и стали лучшими в мире. 3-4 года на перестройку не нужны»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник высказался о причинах успеха «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

«Если посмотреть на «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», то они покупали кого-то каждое трансферное окно. Они занимались усилением состава, покупали не самых популярных на тот момент игроков. Это позволило им стать двумя лучшими командами мира.

Не удивлюсь, если они сыграют в финале Лиги чемпионов через несколько недель. Это показывает, что все возможно, и на перестройку не обязательно требуется три или четыре года», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные