Ральф Рангник: «Ман Сити» и «Ливерпуль» каждое окно кого-то покупали и стали лучшими в мире. 3-4 года на перестройку не нужны»

высказался о причинах успеха «Манчестер Сити» и .

«Если посмотреть на и «Ливерпуль», то они покупали кого-то каждое трансферное окно. Они занимались усилением состава, покупали не самых популярных на тот момент игроков. Это позволило им стать двумя лучшими командами мира.

Не удивлюсь, если они сыграют в финале Лиги чемпионов через несколько недель. Это показывает, что все возможно, и на перестройку не обязательно требуется три или четыре года», – сказал тренер .