«Ливерпуль» выиграл 42 матча в сезоне – только «Ман Сити» и «МЮ» имели больше побед за сезон в эпоху АПЛ

одержал 42 победы в нынешнем сезоне во всех турнирах.

В 35-м туре команда тренера Юргена Клоппа обыграла в гостях (1:0).

В эпоху Премьер-лиги лишь двум английским командам удалось одержать больше побед в одном сезоне: (44 в сезоне-2008/09) и (44 в сезоне-2017/18, 47 в сезоне-2020/21 и 50 в сезоне-2018/19).

До образования Премьер-лиги в 1992 году только одной команде высшего дивизиона Англии удалось одержать больше 42 побед – в сезоне-1984/85 (43).