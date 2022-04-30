«Ливерпуль» выиграл 42 матча в сезоне – только «Ман Сити» и «МЮ» имели больше побед за сезон в эпоху АПЛ

«Ливерпуль» одержал 42 победы в нынешнем сезоне во всех турнирах.
В 35-м туре АПЛ команда тренера Юргена Клоппа обыграла в гостях «Ньюкасл» (1:0).
В эпоху Премьер-лиги лишь двум английским командам удалось одержать больше побед в одном сезоне: «Манчестер Юнайтед» (44 в сезоне-2008/09) и «Манчестер Сити» (44 в сезоне-2017/18, 47 в сезоне-2020/21 и 50 в сезоне-2018/19).
До образования Премьер-лиги в 1992 году только одной команде высшего дивизиона Англии удалось одержать больше 42 побед – «Эвертону» в сезоне-1984/85 (43).