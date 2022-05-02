«Зенит» сыграет с «Химками» и «Спартаком» в сильнейшем составе. Против «Нижнего Новгорода» возможна ротация

«Зенит» не планирует ротировать состав в матчах с «Химками» и «Спартаком».

По данным Bobsoccer.ru, сине-бело-голубые проведут предстоящие матчи против «Химок» и в сильнейшем составе. Эти игры из-за травм пропустят Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен.

Ротация возможна лишь в матче заключительного тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». Возможно, после матча со «Спартаком» некоторые футболисты досрочно уйдут в отпуск.

Напомним, в прошлом туре досрочно стал чемпионом России, выиграв титул в 4-й раз подряд.