Конте о «Тоттенхэме»: «В ноябре никто не мог представить, что мы будем в гонке за ЛЧ»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги матча с «Лестером» (3:1).

«Сегодня было важно взять три очка. Ощущалось огромное давление, но я сказал игрокам наслаждаться моментом, поскольку мы это заслужили отменной работой, проделанной за эти шесть месяцев.

Когда я возглавил команду в ноябре, никто не мог представить, что мы будем в этой гонке [за путевку в Лигу чемпионов], но наши игроки заслуживают бороться за столь важное место [в таблице]. В Англии выйти в чемпионов нелегко», – сказал Конте.

После 34 матчей занимает в АПЛ 5-е место, отставая от идущего четвертым «Арсенала» на 2 очка.