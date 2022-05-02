Конте о «Тоттенхэме»: «В ноябре никто не мог представить, что мы будем в гонке за ЛЧ»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча АПЛ с «Лестером» (3:1).

«Сегодня было важно взять три очка. Ощущалось огромное давление, но я сказал игрокам наслаждаться моментом, поскольку мы это заслужили отменной работой, проделанной за эти шесть месяцев.

Когда я возглавил команду в ноябре, никто не мог представить, что мы будем в этой гонке [за путевку в Лигу чемпионов], но наши игроки заслуживают бороться за столь важное место [в таблице]. В Англии выйти в Лигу чемпионов нелегко», – сказал Конте.

После 34 матчей «Тоттенхэм» занимает в АПЛ 5-е место, отставая от идущего четвертым «Арсенала» на 2 очка.

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