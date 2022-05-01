«МЮ» отстает от 4-го места на 8 очков за 3 тура до конца. У «Арсенала» еще и матч в запасе

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«Манчестер Юнайтед» имеет минимальные шансы пробиться в Лигу чемпионов.

В 34-м туре АПЛ занимающий четвертое место «Арсенал» (63 очка) обыграл «Вест Хэм» (2:1) и опережает «МЮ» (55 очков), который идет шестым в таблице, на восемь баллов.

При этом команда Ральфа Рангника провела 35 матчей, а «канониры» – 34.

Таким образом, «Юнайтед» для того, чтобы опередить «Арсенал», нужно выиграть все три своих оставшихся матча и надеяться, что «канониры» не смогут набрать два очка в четырех играх.

При этом в гонке за место в топ-4 также участвует «Тоттенхэм», у которого 61 очко после 34 игр.

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