«МЮ» отстает от 4-го места на 8 очков за 3 тура до конца. У «Арсенала» еще и матч в запасе

имеет минимальные шансы пробиться в Лигу чемпионов.

В 34-м туре занимающий четвертое место (63 очка) обыграл (2:1) и опережает «МЮ» (55 очков), который идет шестым в таблице, на восемь баллов.

При этом команда провела 35 матчей, а «канониры» – 34.

Таким образом, «Юнайтед» для того, чтобы опередить «Арсенал», нужно выиграть все три своих оставшихся матча и надеяться, что «канониры» не смогут набрать два очка в четырех играх.

При этом в гонке за место в топ-4 также участвует , у которого 61 очко после 34 игр.