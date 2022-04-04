Уэйн Руни: «Роналду забивал важные голы, но он уже не тот. «МЮ» нужны молодые, голодные игроки»

Уэйн Руни считает приобретение Криштиану Роналду не лучшим ходом со стороны «МЮ».
– Джейми Каррагер с начала сезона говорит, что возвращать его в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой. Что думаете вы? Это сработало?
– Ну, сейчас нельзя сказать «нет». Он забивал, забивал важные голы в Лиге чемпионов на старте сезона, сделал хет-трик с «Тоттенхэмом».
Однако я думаю, если смотреть в будущее клуба, нужно опираться на более молодых, голодных игроков, чтобы поднять «Манчестер Юнайтед» в следующие два-три года.
Очевидно, Криштиану уже не тот игрок, каким был в прежние годы. Это случается, таков футбол.
Да, он способен забивать, но в остальном команде нужно больше, нужны молодые, голодные игроки, – сказал бывший партнер Роналду по линии атаки.