Уэйн Руни: «Роналду забивал важные голы, но он уже не тот. «МЮ» нужны молодые, голодные игроки»

считает приобретение не лучшим ходом со стороны «МЮ».

– Джейми Каррагер с начала сезона говорит, что возвращать его в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой. Что думаете вы? Это сработало?

– Ну, сейчас нельзя сказать «нет». Он забивал, забивал важные голы в на старте сезона, сделал хет-трик с «Тоттенхэмом».

Однако я думаю, если смотреть в будущее клуба, нужно опираться на более молодых, голодных игроков, чтобы поднять в следующие два-три года.

Очевидно, Криштиану уже не тот игрок, каким был в прежние годы. Это случается, таков футбол.

Да, он способен забивать, но в остальном команде нужно больше, нужны молодые, голодные игроки, – сказал бывший партнер Роналду по линии атаки.