Итальяно о «Фиорентине»: «Мы немного сумасшедшая команда: у нас то отличные матчи, то ужасные»

Главный тренер «Фиорентины» подвел итоги матча Серии А с (0:1).

«Мы однозначно хорошо отреагировали на два последних матча, которые нас разочаровали. Думаю, сегодня мы играли на том же уровне, что и «Милан».

У нас были голевые моменты, особенно у Кабрала, но, к сожалению, в Серии А за каждую малейшую оплошность платишь высокую цену. Мы пропустили необязательный гол, но в целом команда сыграла неплохо. Было нелегко, тем более в гостях против столь мотивированного «Милана».

У нас много вариантов на флангах, но мы, увы, редко забиваем с этих позиций. Вообще, к сожалению, мы немного сумасшедшая команда: у нас то отличные матчи, то ужасные», – сказал Итальяно.