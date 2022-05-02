Пиоли о позднем голе «Фиорентине»: «Словно гора с плеч. «Милан» сделал очередной шаг вперед»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с «Фиорентиной» (1:0).

«Команда играла хорошо и здорово билась с соперником, который создавал нам проблемы. опасно атаковала, но мы сделали очередной шаг вперед ради наших фантастических болельщиков.

Забитый гол [на 82-й минуте] был словно гора с плеч. У нас вновь было много голевых моментов, правильный настрой, и мы по-прежнему работаем как команда.

Несмотря на то, что игроки еще очень молоды, они хорошо справляются, сохраняют уверенность в своих силах и умеют терпеть, играя под давлением», – сказал Пиоли.

«Милан» остался лидером Серии А – помогла ошибка вратаря «Фиорентины». Отрыв от «Интера» – 2 очка