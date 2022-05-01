Флорентино Перес: «Бензема выиграет «Золотой мяч». Он должен был получить приз еще раньше, весь мир знает это»

считает, что должен получить .

«Бензема хорош сейчас и был хорош всегда, с момента перехода в «Реал». Никто не сомневается, что он получит «Золотой мяч». Они больше не могут забирать этот приз у него.

Бензема выиграет «Золотой мяч», он должен был получить его еще раньше. Весь мир знает об этом», – сказал президент «Реала».

Со статистикой 34-летнего форварда, который забил 42 гола в 42 матчах за «Реал» в этом сезоне, можно ознакомиться здесь.

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