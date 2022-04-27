Винисиус Жуниор: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч», Лигу чемпионов и Ла Лигу»

Винисиус Жуниор считает, что Карим Бензема достоин «Золотого мяча».
Французский форвард «Реала» оформил дубль в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).
«Надеюсь, что Бензема сможет хорошо завершить сезон и выиграет Ла Лигу, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».
В ответном матче мы должны сохранять спокойствие, работать и смотреть, что нам нужно улучшить, чтобы выйти в финал. Пропускать нельзя», – сказал вингер.
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