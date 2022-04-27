Винисиус Жуниор: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч», Лигу чемпионов и Ла Лигу»

считает, что достоин «Золотого мяча».

Французский форвард оформил дубль в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).

«Надеюсь, что Бензема сможет хорошо завершить сезон и выиграет , Лигу чемпионов и .

В ответном матче мы должны сохранять спокойствие, работать и смотреть, что нам нужно улучшить, чтобы выйти в финал. Пропускать нельзя», – сказал вингер.

Бензема – король ЛЧ: оформил дубль с невероятной паненкой и близок к великому рекорду Роналду