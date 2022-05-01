«Спартак» не планирует устраивать «Зениту» чемпионский коридор.

не планирует устраивать «Зениту» чемпионский коридор.

Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых .

– «Зенит» вчера чемпионом стал.

– Да.

– Что скажете?

– Ну, что ж? Стали и стали, хорошо. У нас пока другие задачи.

– Есть такая традиция – чемпионский коридор. «Спартак» не планирует «Зениту» чемпионский коридор устроить?

– «Спартак» не планирует обеспечить чемпионский коридор.

– Они приезжают скоро.

– Ну, хорошо. Примем.

– Поздравлять не будете?

– Поздравим, конечно. В личной беседе, – сказал Зеленов.

Напомним, «Спартак» сыграет с дома 15 мая.

«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула

«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14