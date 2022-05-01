«Спартак» не планирует устраивать «Зениту» чемпионский коридор.
Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
– «Зенит» вчера чемпионом стал.
– Да.
– Что скажете?
– Ну, что ж? Стали и стали, хорошо. У нас пока другие задачи.
– Есть такая традиция – чемпионский коридор. «Спартак» не планирует «Зениту» чемпионский коридор устроить?
– «Спартак» не планирует обеспечить чемпионский коридор.
– Они приезжают скоро.
– Ну, хорошо. Примем.
– Поздравлять не будете?
– Поздравим, конечно. В личной беседе, – сказал Зеленов.
Напомним, «Спартак» сыграет с «Зенитом» дома 15 мая.
«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула
«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14