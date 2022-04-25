«Барса» будет счастлива продать Френки де Йонга за 70 млн евро. Хавбека хочет «МЮ» (Хосе Альварес)

хочет купить Френки де Йонга у «Барселоны».

Каталонский клуб будет счастлив, если сможет продать 24-летнего полузащитника за 70 миллионов евро, сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

Подписать де Йонга хочет «Манчестер Юнайтед» – команду со следующего сезона возглавит Эрик тен Хаг, работавший в Френки в «Аяксе».

О трансфере голландца из «Аякса» каталонский клуб объявил в январе 2019 года, но переход состоялся летом. «Барса» заплатила за хавбека 75 млн евро, еще 11 млн предусмотрены в виде бонусов.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистику можно изучить здесь.